В Астрахани в сильном тумане насмерть сбили девушку
В Астрахани водитель сбил девушку, когда она переходила проезжую часть. В момент инцидента на город опустился сильный туман. Об этом рассказали очевидцы местным СМИ.
По имеющимся данным, авария произошла в понедельник, 5 марта. На пешехода совершил наезд водитель автомобиля Renault Logan.
По словам свидетелей ДТП, девушка скончалась на месте. Официальная информация по этому поводу пока не поступала.
По имеющимся данным, авария произошла в понедельник, 5 марта. На пешехода совершил наезд водитель автомобиля Renault Logan.
По словам свидетелей ДТП, девушка скончалась на месте. Официальная информация по этому поводу пока не поступала.
Автор: Валерия Орлова