Новый флагман Huawei Mate X получил тройную камеру и самый мощный процессор
В информационной базе китайского сертификатора TENAA эксперты заметили новый флагман от Huawei – смартфон Mate X. Мобильное устройство топ-уровня обладает тройной основной камерой и мощнейшим процессором HiSilicone Kirin 980.
Huawei Mate X получил модельное обозначение NEO-AL00, где «А» свидетельствует о прохождении сертификации лишь базовой модификацией гаджета, оснащенной, предположительно, 32 ГБ ПЗУ и 4 ГБ ОЗУ. По мнению экспертов, топ-версия смартфона с ценником порядка $1000 может обладать в начальной конфигурации 64 ГБ ПЗУ и 6 ГБ ОЗУ.
Кроме информации о наличии во флагмане Mate X тройной основной камеры и передового мощного чипа HiSilicone Kirin 980, других характеристик модели производитель пока не раскрывает. Подробные сведения о новинке, засветившейся в базе TENAA, могут появиться уже в ближайшие недели.
Ранее Huawei разоблачили в покупке отзывов на флагман Mate 10 Pro.
Huawei Mate X получил модельное обозначение NEO-AL00, где «А» свидетельствует о прохождении сертификации лишь базовой модификацией гаджета, оснащенной, предположительно, 32 ГБ ПЗУ и 4 ГБ ОЗУ. По мнению экспертов, топ-версия смартфона с ценником порядка $1000 может обладать в начальной конфигурации 64 ГБ ПЗУ и 6 ГБ ОЗУ.
Кроме информации о наличии во флагмане Mate X тройной основной камеры и передового мощного чипа HiSilicone Kirin 980, других характеристик модели производитель пока не раскрывает. Подробные сведения о новинке, засветившейся в базе TENAA, могут появиться уже в ближайшие недели.
Ранее Huawei разоблачили в покупке отзывов на флагман Mate 10 Pro.
Автор: Ева Вит