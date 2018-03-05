Часть МКАДа заблокирована из-за массовой аварии
В понедельник, 5 марта, на МКАДе произошла массовая авария, участниками которой стали 4 автомобиля. В результате три полосы кольцевой автодороги оказались заблокированы.
ДТП произошло на 53-м километре МКАД. По данным столичного ГИБДД, в результате инцидента пострадали два человека.
На место аварии уже прибыли правоохранители и представители экстренных служб. Обстоятельства случившегося выясняются.
ДТП произошло на 53-м километре МКАД. По данным столичного ГИБДД, в результате инцидента пострадали два человека.
На место аварии уже прибыли правоохранители и представители экстренных служб. Обстоятельства случившегося выясняются.
Автор: Валерия Орлова