Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018
exclusive / Происшествия / Важно

В Магадане 8 детей получили микроожоги глаз в детсаде
В Магадане 8 детей в помещении детсада получили микроожоги глаз. Причиной травмирования стала неисправное состояние бактерицидной лампы, которая была случайно включена воспитателем, отмечается в материалах областной прокуратуры.

В Магадане 8 детей получили микроожоги глаз в детсаде


«В детсаде воспитатель случайно включила бактерицидную лампу вместе со светом в помещении детской группы. Эта лампа признана непригодной для использования. Восемь воспитанников дошкольного учреждения были травмированы, у них диагностировали микроожоги глаз», - отмечается в сообщении.

Прокуратура вынесла представление касательно ликвидации нарушений заведующей детсада. Неисправные бактерицидные лампы на территории дошкольного учреждения демонтированы.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 08:59
Читайте также
Эксперты: В России объем черных кредитов составил
От ураганов Москву защитит "штормовое кольцо"
Роспотребнадзор составил рекомендации в выборе
Жители Новоалтайска и Барнаула наблюдали
В НХЛ предложили хоккей сделать летним видом
Житель Великобритании удивительным образом
Житель Красноярска выставил на продажу коллекцию
В ночь на понедельник Москва может поставить
С 1 апреля в России проиндексируют пенсии: Кому
У российских границ провели разведку 2
В Италии полуголая активистка во время выборов
Эксперты заявили о появлении тренда
Добавление комментария
Последние новости
05.03, 10:32 Татьяна Навка показала трогательный танец Дмитрия
05.03, 10:27 В США хранятся фрагменты НЛО 1960-х годов
05.03, 10:25 В Вологде 37-летний садист отсидит 11 лет за убийство
05.03, 10:22 Эдуард Магомаев публично извинился перед Ольгой Бузовой,
05.03, 10:20 Председатель избиркома в Красноярском крае найден мёртвым
05.03, 10:18 Эксперты: В России объем черных кредитов составил 100
05.03, 10:17 В Омске рядом с магазином «Ритуальные услуги» нашли труп
05.03, 10:13 Энрике Иглесиас показал новорожденную дочь
05.03, 10:12 В Подмосковье электричка насмерть сбила девушку
05.03, 10:09 На вручении «Оскара» фильму о допинг-скандале в России
05.03, 10:04 «Роскосмос» выпустит приложение для фотографирования
05.03, 10:00 От ураганов Москву защитит "штормовое кольцо"
05.03, 09:55 Курбан Омаров рассказал о неверности Бородиной
05.03, 09:50 Эксперты назвали главный изъян Samsung Galaxy S9
05.03, 09:44 Рианну назвали "ведьмой" за уникальное умение ходить на
05.03, 09:40 Роспотребнадзор составил рекомендации в выборе
05.03, 09:40 В Петербурге нашли тело мертвого младенца в обувной
05.03, 09:34 Продажи самой скандальной игры 2018 года превысили 1 млн
05.03, 09:30 Новый флагман Huawei Mate X получил тройную камеру и
05.03, 09:23 Эксперты нашли в сотовых сетях уязвимость, делающую