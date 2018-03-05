В Магадане 8 детей получили микроожоги глаз в детсаде
В Магадане 8 детей в помещении детсада получили микроожоги глаз. Причиной травмирования стала неисправное состояние бактерицидной лампы, которая была случайно включена воспитателем, отмечается в материалах областной прокуратуры.
«В детсаде воспитатель случайно включила бактерицидную лампу вместе со светом в помещении детской группы. Эта лампа признана непригодной для использования. Восемь воспитанников дошкольного учреждения были травмированы, у них диагностировали микроожоги глаз», - отмечается в сообщении.
Прокуратура вынесла представление касательно ликвидации нарушений заведующей детсада. Неисправные бактерицидные лампы на территории дошкольного учреждения демонтированы.
«В детсаде воспитатель случайно включила бактерицидную лампу вместе со светом в помещении детской группы. Эта лампа признана непригодной для использования. Восемь воспитанников дошкольного учреждения были травмированы, у них диагностировали микроожоги глаз», - отмечается в сообщении.
Прокуратура вынесла представление касательно ликвидации нарушений заведующей детсада. Неисправные бактерицидные лампы на территории дошкольного учреждения демонтированы.
Автор: Валерий Антонов