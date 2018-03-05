Эксперты нашли в сотовых сетях уязвимость, делающую временно недоступными абонентов
Эксперты из компании Positive Technologies обнаружили в сотовых сетях уязвимость. Брешь приводит к тому, что абоненты становятся временно недоступными. Подобные атаки происходят у крупных операторов связи в среднем четыре раза в день, однако некоторые из них утверждают, что предоставляют клиентам 100% защиту от кибератак.
Исследователи проанализировали работу крупных сотовых операторов в России, Европе и на Ближнем Востоке. Выяснилось, что уровень безопасности довольно слаб, так как в каждой сети существует уязвимость, позволяющая получить информацию об абоненте или ограничить доступ в обслуживании. При этом, аналогичное исследование, проводимое в 2015 году, показало, что в настоящий момент уровень безопасности значительно вырос, сократив количество и эффективность атак.
Почти в 8% случаев атака, в ходе которой абонент становится недоступен на несколько часов, оказывается успешной. Тогда человек присоединяет свое устройство к поддельной сети злоумышленников, поэтому происходит сбор информации, прослушка разговоров или игнорирование запросов. С ситуацией ознакомлены операторы связи, которые намереваются устранить данную уязвимость, однако архитектура сети не позволяет им полностью избавиться от проблемы. Эксперты заявляют, что кибератаки на абонентов сотовых сетей являются актуальными, поэтому представляют опасность как для операторов, так и для абонентов.
Исследователи проанализировали работу крупных сотовых операторов в России, Европе и на Ближнем Востоке. Выяснилось, что уровень безопасности довольно слаб, так как в каждой сети существует уязвимость, позволяющая получить информацию об абоненте или ограничить доступ в обслуживании. При этом, аналогичное исследование, проводимое в 2015 году, показало, что в настоящий момент уровень безопасности значительно вырос, сократив количество и эффективность атак.
Почти в 8% случаев атака, в ходе которой абонент становится недоступен на несколько часов, оказывается успешной. Тогда человек присоединяет свое устройство к поддельной сети злоумышленников, поэтому происходит сбор информации, прослушка разговоров или игнорирование запросов. С ситуацией ознакомлены операторы связи, которые намереваются устранить данную уязвимость, однако архитектура сети не позволяет им полностью избавиться от проблемы. Эксперты заявляют, что кибератаки на абонентов сотовых сетей являются актуальными, поэтому представляют опасность как для операторов, так и для абонентов.
Автор: Татьяна Свиридова