Porsche планирует выпускать летающее такси
Производитель спорткаров Porsche, который входит в состав концерна "Volkswagen", планирует заниматься выпуском "воздушных такси". Это подтверждает иностранный источник, сославшись на слова коммерческого директора компании.
Расстояние, которое сейчас можно проехать за полчаса, планируется преодолеть за 3 минуты. Согласно данных издательства, в ближайшее время будет представлен внешний дизайн модели "воздушного такси".
Эксперты придерживаются мнения, что процесс изготовления прототипов "летающих извозчиков" перешёл свой Рубикон и в будущем просто неизбежен. Поэтому логично, что за эту разработку взялись в компании Porsche.
Тем временем в Китае начали полноценные тестирования своего аналога марки EHang. По инсайдерской информации, летающий автомобиль планируется делать с максимальной автоматизацией, и пассажиру нужно частично вмешаться в его опции. Также одним из преимуществ - отсутствие лицензий на управление.
Также стоит заметить, что подобным проектом занялся концерн Toyota, который планируется представить общественность в следующем году.
Расстояние, которое сейчас можно проехать за полчаса, планируется преодолеть за 3 минуты. Согласно данных издательства, в ближайшее время будет представлен внешний дизайн модели "воздушного такси".
Эксперты придерживаются мнения, что процесс изготовления прототипов "летающих извозчиков" перешёл свой Рубикон и в будущем просто неизбежен. Поэтому логично, что за эту разработку взялись в компании Porsche.
Тем временем в Китае начали полноценные тестирования своего аналога марки EHang. По инсайдерской информации, летающий автомобиль планируется делать с максимальной автоматизацией, и пассажиру нужно частично вмешаться в его опции. Также одним из преимуществ - отсутствие лицензий на управление.
Также стоит заметить, что подобным проектом занялся концерн Toyota, который планируется представить общественность в следующем году.
Автор: Медведев Сергей