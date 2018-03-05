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Porsche планирует выпускать летающее такси
Производитель спорткаров Porsche, который входит в состав концерна "Volkswagen", планирует заниматься выпуском "воздушных такси". Это подтверждает иностранный источник, сославшись на слова коммерческого директора компании.

Porsche планирует выпускать летающее такси


Расстояние, которое сейчас можно проехать за полчаса, планируется преодолеть за 3 минуты. Согласно данных издательства, в ближайшее время будет представлен внешний дизайн модели "воздушного такси".

Эксперты придерживаются мнения, что процесс изготовления прототипов "летающих извозчиков" перешёл свой Рубикон и в будущем просто неизбежен. Поэтому логично, что за эту разработку взялись в компании Porsche.

Тем временем в Китае начали полноценные тестирования своего аналога марки EHang. По инсайдерской информации, летающий автомобиль планируется делать с максимальной автоматизацией, и пассажиру нужно частично вмешаться в его опции. Также одним из преимуществ - отсутствие лицензий на управление.

Также стоит заметить, что подобным проектом занялся концерн Toyota, который планируется представить общественность в следующем году.

Автор: Медведев Сергей
Сегодня, 09:18
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