Huawei готовит к дебюту Huawei P20 Porsche Edition
Китайская компания Huawei готовит к дебюту Huawei P20 Porsche Edition. Устройство войдет в линейку флагманов P20, P20 Pro и P20 Lite. Презентация состоится 27 марта в Париже.
Информации о выпуске Porsche Edition Huawei P20 пока мало. Стоимость новинки составит 6000 юаней или 949 долларов. Смартфон получит искусственный интеллект, технологию AI для фотографии, три датчика камеры на задней панели, двойную светодиодную вспышку.
Во время онлайн тестирования версии P20 Pro производители показали устройство с тремя камерами: две по 16 и одну на 12 Мп, шутеры с OIS и f /1.8 апертурой. На передней панели засветился объектив на 8 Мп с диафрагмой f /2.0. Серия работает на чипсете Kirin 970 с модулем нейронной обработки, увеличивающим производительность в 25 раз. В паре с процессором запускать систему будет ОС ОС Android 8.1 Oreo.
Ранее Huawei представила мощный ультрабук.
Информации о выпуске Porsche Edition Huawei P20 пока мало. Стоимость новинки составит 6000 юаней или 949 долларов. Смартфон получит искусственный интеллект, технологию AI для фотографии, три датчика камеры на задней панели, двойную светодиодную вспышку.
Во время онлайн тестирования версии P20 Pro производители показали устройство с тремя камерами: две по 16 и одну на 12 Мп, шутеры с OIS и f /1.8 апертурой. На передней панели засветился объектив на 8 Мп с диафрагмой f /2.0. Серия работает на чипсете Kirin 970 с модулем нейронной обработки, увеличивающим производительность в 25 раз. В паре с процессором запускать систему будет ОС ОС Android 8.1 Oreo.
Ранее Huawei представила мощный ультрабук.
Автор: Джанабилова Татьяна П