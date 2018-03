Продажи самой скандальной игры 2018 года превысили 1 млн копий

Студия Warhorse рассказала о том, что Kingdom Come: Deliverance всего за неделю была приобретена в количестве более 1 млн копий. На сегодня речь касается суммарного оборота продаж в цифровой версии и дисках на всех платформах.Как отметил глава студии Мартин Фривальдский, разработчики намереваются продать свыше 3-х млн копий игры. Kingdom Come: Deliverance стала доступна 13 февраля на ПК, Xbox One, PS4. В течение 2-х дней разработчики реализовали 500 тысяч экземпляров. Игра была раскритикована за отсутствие в ней темнокожих персонажей.