Два ребенка погибли в горящем доме под Псковом
В результате сильного пожара, который произошел под Псковом, погибли два ребенка. Инцидент был зафиксирован в понедельник, 5 марта, в одном из небольших населенных пунктов, расположенных в Опочевском районе.
Как сообщили сотрудники пресс-службы СУ СК РФ по региону, в процессе тушения огня в частном доме пожарные обнаружили бездыханные тела двоих детей. Предполагается, что малыши 2-х и 4-х лет остались одни в доме без присмотра взрослых.
По факту случившегося уже инициировано уголовное дело. На данный момент специалисты занимаются установлением точную причину возгорания.
Как сообщили сотрудники пресс-службы СУ СК РФ по региону, в процессе тушения огня в частном доме пожарные обнаружили бездыханные тела двоих детей. Предполагается, что малыши 2-х и 4-х лет остались одни в доме без присмотра взрослых.
По факту случившегося уже инициировано уголовное дело. На данный момент специалисты занимаются установлением точную причину возгорания.
Автор: Валерия Орлова