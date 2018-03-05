Роспотребнадзор составил рекомендации в выборе парфюмерии к 8 марта
В преддверии Международного женского дня – 8 марта большинство мужчин присматривают своим женщинам подарки, в числе которых и парфюмерная продукция. Пресс-служба Роспротребнадзора предоставила информацию с рекомендациями в выборе данных товаров.
В сообщении ведомства говорится, что продавец парфюмерии и косметических средств обязан предоставить покупателю возможность в ознакомлении с запахом продукции и другими его характеристиками. Для этого подойдут ароматизированные образцы или бумажные блоттеры.
В случаях, если товар обернут в целлофан или фирменную ленту, то продавец должен продемонстрировать продукт и показать содержимое упаковки. Для аэрозольных товаров обязательным является проверка работы флакона. Покупателям также необходимо тщательно изучать маркировку товара, которая должна соответствовать положенным требованиям.
В сообщении ведомства говорится, что продавец парфюмерии и косметических средств обязан предоставить покупателю возможность в ознакомлении с запахом продукции и другими его характеристиками. Для этого подойдут ароматизированные образцы или бумажные блоттеры.
В случаях, если товар обернут в целлофан или фирменную ленту, то продавец должен продемонстрировать продукт и показать содержимое упаковки. Для аэрозольных товаров обязательным является проверка работы флакона. Покупателям также необходимо тщательно изучать маркировку товара, которая должна соответствовать положенным требованиям.
Автор: Татьяна Свиридова