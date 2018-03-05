Эксперты назвали главный изъян Samsung Galaxy S9
Пользователи заявили об одном из главных изъянов недавно появившегося флагмана Samsung Galaxy S9 и его второй увеличенной версии. Оказалось, мобильные устройства не записывают видео 4К с частотой 30 кадров в секунду дольше 5 минут.
Производители провели премьеру Samsung Galaxy S9 во время выставку MWC, однако о недостатке говорить не стали. Разработчики приняли решение не отставать от своего главного конкурента – американской компании Apple. Их девайсы также способны записывать видео в 4К. Пользователи спустя некоторое время после презентации заявили в Сети о некоторых проблемах, возникающих при съемке. Владельцы аппаратов не смогут записать качественный видеоролик дольше 5 минут.
Ранее эксперты советовали не покупать Samsung Galaxy S9 сразу после начала продаж.
Производители провели премьеру Samsung Galaxy S9 во время выставку MWC, однако о недостатке говорить не стали. Разработчики приняли решение не отставать от своего главного конкурента – американской компании Apple. Их девайсы также способны записывать видео в 4К. Пользователи спустя некоторое время после презентации заявили в Сети о некоторых проблемах, возникающих при съемке. Владельцы аппаратов не смогут записать качественный видеоролик дольше 5 минут.
Ранее эксперты советовали не покупать Samsung Galaxy S9 сразу после начала продаж.
Автор: Татьяна Кравченко