Курбан Омаров рассказал о неверности Бородиной
Бизнесмен Курбан Омаров в социальных сетях рассказал историю о том, как начинались его отношения с телеведущей «Дома-2» Ксенией Бородиной. После прочтения поста журналисты пришли к выводу, что в тот момент звезда скандального телепроекта изменяла своему молодому человеку.
На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Омаров опубликовал трек Stand By Me, а также рассказал о чувствах, который он вызывает. По словам предпринимателя, он включил этот трек Бородиной в машине, а ровно через год пара станцевала под него свадебный танец.
Знаменитости поженились летом 2015 года. Еще в 2014 года Ксения Бородина встречалась с экс-участником телепроекта «Дом-2» Михаилом Терехиным. В июне пара ездила на совместный отдых. По словам представителям СМИ, маловероятно, что Бородина, расставшись с одним, сразу встретила другого.
Сейчас семья Бородиной и Омарова является одной и крепких в отечественном шоу-бизнесе. Для многих их брак служит примером. Однако по ряду причин супруги часто становятся объектами для нападок завистников.
На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Омаров опубликовал трек Stand By Me, а также рассказал о чувствах, который он вызывает. По словам предпринимателя, он включил этот трек Бородиной в машине, а ровно через год пара станцевала под него свадебный танец.
Знаменитости поженились летом 2015 года. Еще в 2014 года Ксения Бородина встречалась с экс-участником телепроекта «Дом-2» Михаилом Терехиным. В июне пара ездила на совместный отдых. По словам представителям СМИ, маловероятно, что Бородина, расставшись с одним, сразу встретила другого.
Сейчас семья Бородиной и Омарова является одной и крепких в отечественном шоу-бизнесе. Для многих их брак служит примером. Однако по ряду причин супруги часто становятся объектами для нападок завистников.
Автор: Валерия Орлова