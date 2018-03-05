В Петербурге нашли тело мертвого младенца в обувной коробке
На юго-западе Петербурга прохожие обнаружили тело мертвого младенца, находившегося в обувной коробке. По имеющимся данным, новорожденный лежал в зарослях Петродворцового района возле железной дороги.
После проведенной проверки работники правоохранительных органов определили адрес, по которому проживали родители найденного мертвого младенца. Женщина заявила, что родила его в домашних условиях, однако он не проявлял признаков жизни. После этого она вместе с сожителем отвезла его в лес. Обувную коробку местная жительница использовала в качестве гроба.
Ранее в Петербурге младенец задохнулся в пакете от подгузников.
После проведенной проверки работники правоохранительных органов определили адрес, по которому проживали родители найденного мертвого младенца. Женщина заявила, что родила его в домашних условиях, однако он не проявлял признаков жизни. После этого она вместе с сожителем отвезла его в лес. Обувную коробку местная жительница использовала в качестве гроба.
Ранее в Петербурге младенец задохнулся в пакете от подгузников.
Автор: Татьяна Кравченко