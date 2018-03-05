«Роскосмос» выпустит приложение для фотографирования Земли с космоса
Отныне каждый владелец смартфона может сделать фото любой земной части через спутник. С этой целью «Роскосмос» разрабатывает специальное приложение.
По данным пресс-службы государственной корпорации, выход приложения планируют на конец 2020 года. По словам экспертов, «Роскосмос» с помощью этой инновации приоткрывает новые возможности для пользования услугами физическими лицами.
Уже сейчас известно, что данная услуга платная. Оплатить её можно будет с помощью смартфона через интернет. Также доступна опция, позволяющая переделать фотографию, если она не устраивает пользователя. А вот из ограничений следует выделить то, что разрешающей способностью спутников составляет 1 метр к 1 пикселю.
Проект «Цифровая Земля», в рамках которого и разрабатывается данное приложение, должен стать бесплатным для всех государственных организаций. Для всех остальных, как сообщалось выше, эта услуга будет платной.
По данным пресс-службы государственной корпорации, выход приложения планируют на конец 2020 года. По словам экспертов, «Роскосмос» с помощью этой инновации приоткрывает новые возможности для пользования услугами физическими лицами.
Уже сейчас известно, что данная услуга платная. Оплатить её можно будет с помощью смартфона через интернет. Также доступна опция, позволяющая переделать фотографию, если она не устраивает пользователя. А вот из ограничений следует выделить то, что разрешающей способностью спутников составляет 1 метр к 1 пикселю.
Проект «Цифровая Земля», в рамках которого и разрабатывается данное приложение, должен стать бесплатным для всех государственных организаций. Для всех остальных, как сообщалось выше, эта услуга будет платной.
Автор: Медведев Сергей