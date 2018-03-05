Рианну назвали "ведьмой" за уникальное умение ходить на шпильках
Рианна продемонстрировала способность ходить на шпильках, как Иисус по воде. Пользователи обсуждают певицу в микроблоге Twitter.
В Сеть попало несколько кадров, на которых видно, как Рианна ловко штурмует вентиляционные решетки в обуви на высоких каблуках. Фанатам сразу вспомнилось сравнение королевы R’n’B с членом тайного мирового правительства, масонов и покорителем иллюминаторов, приведенное чиновниками из Сенегала.
Пользователи внимательно присмотрелись к фотографиям и подсчитали, что вероятность попасть в отверстие на решетке каблуком составляет 92%, но Рианне удается ловко преодолевать городские препятствия, обходясь без вывихов. Фанаты шутят, что земному человеку такие способности не даны.
Ранее Рианна похоронила брата.
В Сеть попало несколько кадров, на которых видно, как Рианна ловко штурмует вентиляционные решетки в обуви на высоких каблуках. Фанатам сразу вспомнилось сравнение королевы R’n’B с членом тайного мирового правительства, масонов и покорителем иллюминаторов, приведенное чиновниками из Сенегала.
Пользователи внимательно присмотрелись к фотографиям и подсчитали, что вероятность попасть в отверстие на решетке каблуком составляет 92%, но Рианне удается ловко преодолевать городские препятствия, обходясь без вывихов. Фанаты шутят, что земному человеку такие способности не даны.
Ранее Рианна похоронила брата.
Автор: Джанабилова Татьяна П