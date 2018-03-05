От ураганов Москву защитит "штормовое кольцо"
Москву от ураганов защитят при помощи «штормового кольца». Оно позволит прогнозировать наиболее опасные метеоявления, а также своевременно информировать жителей об их приближении.
«Мы создали проект с департаментом ЖКХ Москвы, была подписана 3-летняя программа. За указанный период мы обязаны сформировать систему для оповещения и прогнозирования населения о наличии краткосрочных опасных метеоявлениях», - отметил глава федслужбы по вопросам контроля окружающей среды и гидрометеорологии.
Будет сформирована сеть в целях получения данных на территории Москвы, а также на подступах к муниципалитету. В этих целях потребуется провести большое количество разного рода работ Помимо размещения непосредственно метеостанции «штормового кольца», понадобится использовать метеолокаторы, а также автоматические метеостанции.
«Мы создали проект с департаментом ЖКХ Москвы, была подписана 3-летняя программа. За указанный период мы обязаны сформировать систему для оповещения и прогнозирования населения о наличии краткосрочных опасных метеоявлениях», - отметил глава федслужбы по вопросам контроля окружающей среды и гидрометеорологии.
Будет сформирована сеть в целях получения данных на территории Москвы, а также на подступах к муниципалитету. В этих целях потребуется провести большое количество разного рода работ Помимо размещения непосредственно метеостанции «штормового кольца», понадобится использовать метеолокаторы, а также автоматические метеостанции.
Автор: Валерий Антонов