На вручении «Оскара» фильму о допинг-скандале в России пошутили про Путина
Ведущий церемонии вручения премии «Оскар» Джимми Киммел во время объявления фильма «Икар» пошутил про российского президента Владимира Путина. Эта картина повествует о допинг-скандале. Торжественное мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 5 марта.
По словам ведущего, можно с уверенностью сказать, что в эти выборы Владимир Путин точно не вмешивался. После этой фразы публика, находящаяся в зале, засмеялась.
В фильме «Икар» рассказывается о существовании государственной системы поддержки допинга в России. При этом основным информатором является бывший глава WADA Григорий Родченков. Кинолента удостоилась почетной премии «Оскар» среди документальных полнометражных фильмов.
В Вашингтоне уже неоднократно обвиняли Кремль в том, что он пытался оказать влияние на выборы президента США, прошедшие в 2016 году. По данным американских спецслужб, хакеры из РФ преднамеренно взломали серверы, чтобы подправить результаты голосования в пользу Дональда Трампа. В Москве опровергают соответствующие обвинения.
По словам ведущего, можно с уверенностью сказать, что в эти выборы Владимир Путин точно не вмешивался. После этой фразы публика, находящаяся в зале, засмеялась.
В фильме «Икар» рассказывается о существовании государственной системы поддержки допинга в России. При этом основным информатором является бывший глава WADA Григорий Родченков. Кинолента удостоилась почетной премии «Оскар» среди документальных полнометражных фильмов.
В Вашингтоне уже неоднократно обвиняли Кремль в том, что он пытался оказать влияние на выборы президента США, прошедшие в 2016 году. По данным американских спецслужб, хакеры из РФ преднамеренно взломали серверы, чтобы подправить результаты голосования в пользу Дональда Трампа. В Москве опровергают соответствующие обвинения.
Автор: Валерия Орлова