Энрике Иглесиас показал новорожденную дочь
Энрике Иглесиас показал новорожденную дочь Люси, которую ему подарила Анна Курникова. Соответствующий пост испанский певец разместил в микроблоге Instagram.
Иглесиас запечатлел на видео свою любовь к малышке, которая морщит носик и жмурит глазки под натиском папиных поцелуев. Фанаты предположили, что в кадре девочка по слюнявчику с розовыми цветочками. Трогательный пост артист подписал коротко, но понятно: «Не могу насладиться моим солнышком».
Поклонники, посмотревшие ролик, считают, что звездный папа замучил Люси своими ласками. Женская часть подписчиков рекомендовала певцу избегать тесных контактов с новорожденной ради защиты от вирусных инфекций и сбрить бороду, которая может поранить нежную кожу.
Напомним, в декабре прошлого года Курникова родила Иглесиасу дочь Люси и сына Николаса.
Иглесиас запечатлел на видео свою любовь к малышке, которая морщит носик и жмурит глазки под натиском папиных поцелуев. Фанаты предположили, что в кадре девочка по слюнявчику с розовыми цветочками. Трогательный пост артист подписал коротко, но понятно: «Не могу насладиться моим солнышком».
Поклонники, посмотревшие ролик, считают, что звездный папа замучил Люси своими ласками. Женская часть подписчиков рекомендовала певцу избегать тесных контактов с новорожденной ради защиты от вирусных инфекций и сбрить бороду, которая может поранить нежную кожу.
Напомним, в декабре прошлого года Курникова родила Иглесиасу дочь Люси и сына Николаса.
Автор: Джанабилова Татьяна П