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Эдуард Магомаев публично извинился перед Ольгой Бузовой, но настоял на своей правоте
Известный ди-джей Эдуард Магомаев был вовлечен в конфликт между Ольгой Бузовой и Андреем Скороходом, в ходе которого назвал певицу животным. Данная ситуация привела волне негатива со стороны поклонников исполнительницы, написавших музыканту множество злостных сообщений, после чего Магомаев решил публично извиниться перед Бузовой, однако настоял на своей правоте.

Эдуард Магомаев публично извинился перед Ольгой Бузовой, но настоял на своей правоте


После инцидента поклонники Ольги Бузовой стали писать ему злостные и возмущенные сообщений в соцсетях. Публика посчитала, что такое поведение ди-джея не свойственно порядочному мужчине, который, вероятно, аналогично обращается со своей женой и детьми.

Эдуард Магомаев считает, что Ольга Бузова ведет себя крайне неприемлемо, именно поэтому из его уст прозвучали оскорбительные слова. При этом, он выразил свои извинения, но только за то, что оскорбил женщину, оставаясь при своем мнении относительно певицы. Ди-джей подчеркнул, что является противником «таких персонажей». В настоящий момент Ольга Бузова пока никак не отреагировала на подобные заявления.

Автор: Татьяна Свиридова
Сегодня, 10:22
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