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Эксперты: В России объем черных кредитов составил 100 миллиардов рублей
Эксперты из комитета по безопасности СРО «МиР» после проверки заявили, что в России объем черных кредитов достиг отметки в 100 миллиардов рублей. Это в несколько раз больше показателей, полученных Центробанком.

Эксперты: В России объем черных кредитов составил 100 миллиардов рублей


По словам специалистов, число нелегальных микрокредитов за прошлый год увеличилось до 6,6 тысяч. Средний объем одного ростовщика составляет 10 миллионов рублей. Весь рынок черных кредитов состоит из физических лиц, имеющих статус индивидуальных предпринимателей. В реестре МФО Центробанка они не указаны, поэтому работают незаконно. Об этом заявил Антон Грунтов, занимающий должность председателя комитета СРО «МиР».

На сегодняшний день непрофессиональные ростовщики могут осуществлять подобные процедуры не более 4 раз в год. Спрос на черные кредиты в России сейчас особенно высок. К таким организациям обращаются даже успешные предприниматели, не желающие фиксировать финансовую информацию в государственных электронных системах. С кредиторами физические лица заключают только долговую расписку или же просто предъявляют документы.

Ранее сообщалось, что жители России задолжали банкам около 12 триллионов рублей.

Автор: Татьяна Кравченко
Сегодня, 10:18
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