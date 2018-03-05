Татьяна Навка показала трогательный танец Дмитрия Пескова с дочерью Надей
Татьяна Навка показала фанатам трогательный танец своего супруга Дмитрия Пескова с дочерью Надей. Ролик, размещенный в микроблоге Instagram, сделан на «Празднике желтых цветов», устроенном Аллой Пугачевой.
Каждый год, в первое воскресенье весны, Примадонна собирает гостей, чтобы весело отметить наступление долгожданного тепла. На этот раз для праздника был выбран караоке-клуб Филиппа Киркорова. В качестве гостей на вечеринке замечен Александр Буйнов, Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Татьяна Навка, Дмитрий Песков.
На представленном видео пресс-секретарь президента держит на руках Надю и исполняет медленный танец. Малышка, устав от развлечений, засыпает у отца на плече с улыбкой на лице.
«Счастье, когда папа держит тебя в своих крепких объятьях! Такие минуты никогда не стираются из памяти», - написала Навка.
Ранее Навка упала на горнолыжном курорте.
Каждый год, в первое воскресенье весны, Примадонна собирает гостей, чтобы весело отметить наступление долгожданного тепла. На этот раз для праздника был выбран караоке-клуб Филиппа Киркорова. В качестве гостей на вечеринке замечен Александр Буйнов, Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Татьяна Навка, Дмитрий Песков.
На представленном видео пресс-секретарь президента держит на руках Надю и исполняет медленный танец. Малышка, устав от развлечений, засыпает у отца на плече с улыбкой на лице.
«Счастье, когда папа держит тебя в своих крепких объятьях! Такие минуты никогда не стираются из памяти», - написала Навка.
Ранее Навка упала на горнолыжном курорте.
Автор: Джанабилова Татьяна П