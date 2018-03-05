Алла Пугачева за полчаса заработала 8 миллионов
Алле Пугачевой буквально за полчаса удалось заработать восемь миллионов рублей. Эту сумму Примадонна отечественной эстрады получила за выступление на свадьбе, которая проходила в столичном зале «София». Сообщается, что трек-лист заказчик составлял самостоятельно.
Начало марта выдалось для Пугачевой очень насыщенным. В частности, в прошедшую пятницу певица посетила юбилей своего друга Вячеслава Зайцева, а вчера собрала всех близких в «Филармонии», караоке-клубе бывшего мужа Филиппа Киркорова. Там Примадонна провела праздник весны. Его она придумала самостоятельно 53 года тому назад. Все приглашения артистка сделал в виде открыток, в которых написано, что первое воскресенье весны – праздник желтых цветов.
Если вернуться к частной свадьбе, то на ней были замечены также известный российский модельер Игорь Гуляев и актер Александр Ревва. В костюмах первого Пугачева очень часто выходит в свет. Для выступления на мероприятии Примадонна выбрала миниатюрное черное платье и лёгкую перьевую накидку. Дополняла образ знаменитости массивная бижутерия.
По словам промоутеров, обычно сумма одного гонорара Пугачевой составляет 300 тысяч евро. Отмечается, что на такие крупные заказы певица соглашается не всегда. У агентов знаменитости есть право отказаться от предложения в зависимости от того или иного мероприятия.
Начало марта выдалось для Пугачевой очень насыщенным. В частности, в прошедшую пятницу певица посетила юбилей своего друга Вячеслава Зайцева, а вчера собрала всех близких в «Филармонии», караоке-клубе бывшего мужа Филиппа Киркорова. Там Примадонна провела праздник весны. Его она придумала самостоятельно 53 года тому назад. Все приглашения артистка сделал в виде открыток, в которых написано, что первое воскресенье весны – праздник желтых цветов.
Если вернуться к частной свадьбе, то на ней были замечены также известный российский модельер Игорь Гуляев и актер Александр Ревва. В костюмах первого Пугачева очень часто выходит в свет. Для выступления на мероприятии Примадонна выбрала миниатюрное черное платье и лёгкую перьевую накидку. Дополняла образ знаменитости массивная бижутерия.
По словам промоутеров, обычно сумма одного гонорара Пугачевой составляет 300 тысяч евро. Отмечается, что на такие крупные заказы певица соглашается не всегда. У агентов знаменитости есть право отказаться от предложения в зависимости от того или иного мероприятия.
Автор: Валерия Орлова