В США хранятся фрагменты НЛО 1960-х годов
Экс-министр Великобритании Пол Хеллиер с уверенностью заявил о хранении частей НЛО в штате Нью-Мехико. По данным иностранных источников, корабль упал на Землю в 60-е годы прошлого столетия после контактов военных служб США с инопланетными существами.
Также британский чиновник рассказал о том, что один из бывших сотрудников воздушных войск знает подробности тех событий. По словам очевидца, в середине 1960-х годов ученые обрабатывали технологическую информацию и делились результатами с «высокими белыми», которых следует считать представителями светловолосых инопланетян. Есть все поводы полагать, что в то время было запущено производство американцами 2-х или 3-х видов оружия против НЛО.
Эксперты солидарны с мнением работника вооружённых сил. Согласно с их данными, в 60-е годы действительно были зафиксированы контакты людей с инопланетянами. Именно тогда и состоялось крушение НЛО, в результате которого было получено множество фрагментов летательного аппарата, которые исследуются по сей день.
Также британский чиновник рассказал о том, что один из бывших сотрудников воздушных войск знает подробности тех событий. По словам очевидца, в середине 1960-х годов ученые обрабатывали технологическую информацию и делились результатами с «высокими белыми», которых следует считать представителями светловолосых инопланетян. Есть все поводы полагать, что в то время было запущено производство американцами 2-х или 3-х видов оружия против НЛО.
Эксперты солидарны с мнением работника вооружённых сил. Согласно с их данными, в 60-е годы действительно были зафиксированы контакты людей с инопланетянами. Именно тогда и состоялось крушение НЛО, в результате которого было получено множество фрагментов летательного аппарата, которые исследуются по сей день.
Автор: Медведев Сергей