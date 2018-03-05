Авраам Руссо помирился с женой Морелой
Известный певец Авраам Руссо в течение последних нескольких месяцев постоянно рассказывал в интервью о разводе со своей женой Морелой. Теперь, по словам звезды, «любовь победила» и супруги нашли общий язык и окончательно помирились.
На странице Авраама Руссо в Instagram появился совместный снимок с Морелой, на котором супруги выглядят влюбленными и счастливыми. Певец сообщил, что «любовь побеждает всегда», дополнив фотографию множеством сердечек. Из этого следует, что супруги помирились и в семье воцарила идиллия.
Поклонники поддержали Авраама Руссо и Морелу, пожелав им долгой и спокойной жизни. Некоторые фолловеры усомнились, что супруги вообще собирались разводиться, а данный скандал произошел исключительно ради пиара. Звездная семья пока никак не отреагировала на подобные заявления, а Руссо возвратился домой в США к жене и двум дочерям.
На странице Авраама Руссо в Instagram появился совместный снимок с Морелой, на котором супруги выглядят влюбленными и счастливыми. Певец сообщил, что «любовь побеждает всегда», дополнив фотографию множеством сердечек. Из этого следует, что супруги помирились и в семье воцарила идиллия.
Поклонники поддержали Авраама Руссо и Морелу, пожелав им долгой и спокойной жизни. Некоторые фолловеры усомнились, что супруги вообще собирались разводиться, а данный скандал произошел исключительно ради пиара. Звездная семья пока никак не отреагировала на подобные заявления, а Руссо возвратился домой в США к жене и двум дочерям.
Автор: Татьяна Свиридова