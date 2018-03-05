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Медики навали продукты, которые не стоит употреблять при простуде
Эксперты составили список продуктов, которые не нужно употреблять человеку при простуде. В опубликованный рейтинг специалистов вошел кофе, мешающий полному восстановлению организма при инфекциях.

Медики навали продукты, которые не стоит употреблять при простуде


По словам экспертов, содержащийся в горячем напитке кофеин имеет мочегонный эффект. Из-за этого у простуженного человека нарушается водный баланс, необходимый для нормального функционирования организма. После проведения исследований научные работники заметили, что данный компонент усиливает диарею, так как стимулирует работу мышц пищеварительного тракта. Обезвоживание сильно замедляет процесс выздоровления, поэтому врачи не советуют в этот период употреблять и алкогольные напитки.

Эксперты не рекомендуют пить апельсиновый сок при наличии боли в горле или кашля. В состав напитка входит лимонная кислота, раздражающая уже воспаленную слизистую. Также специалисты посоветовали обратить внимание на рафинированный сахар в сладостях. Такие угощения блокируют активность клеток лейкоцитов, уничтожающих различные патогены при простуде. Острая пища может навредить при насморке из-за элемента капсаицина, раздражающего носовые ходы.

Ранее ученые создали препарат, который может победить грипп за сутки.

Автор: Татьяна Кравченко
Сегодня, 10:36
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