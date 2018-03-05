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В России доля мужчин среди клиентов пластических хирургов достигла 20%
В России мужчины стали чаще пользоваться услугами пластических хирургов. Наиболее популярными услугами является липосакция области живота и увеличение груди. Доля мужчин в таких заведениях составляет около 20% от всего числа клиентов.

В России доля мужчин среди клиентов пластических хирургов достигла 20%


Как указывают пластические хирурги в США, за услугами обратились свыше 17,5 человек. Там доля мужчин среди посетителей клиник достигает 40%. Аналогичная ситуация отмечается в Саудовской Аравии. Официальной информации по России нет, однако по данным СМИ, она в среднем составляет 20%. Липосакция живота на сегодня предлагается в среднем за 70 тысяч рублей. Эта процедура позволяет сделать более заметными кубики пресса. При этом операция не может быть проведена на людях, у которых вес значительно выше нормы. Перед этим таким клиентам приходится худеть самостоятельно. Для удаления провисающей кожи используется пластическая операция. Это повышает стоимость до 80–100 тысяч рублей.

Еще одним популярным направлением является интимная пластика, стоимость которой составляет порядка 300 тысяч рублей. Наиболее распространённая процедура — увеличение полового члена. За это придётся отдать около 130 тысяч рублей. В числе наиболее популярных операций: коррекция искривлений полового члена, пластика крайней плоти. Самые дорогостоящие процедуры связаны с фаллопротезированием, предназначенные для лечения импотенции. Их стоимость доходит до 500 тысяч рублей.

Еще одной популярной операцией является пластика груди. За уменьшение молочных желез или визуальное расширение грудной клетки пациенты отдают в среднем 200 тысяч рублей. За волевой подбородок мужчины отдают пластическим хирургам порядка 100 тысяч рублей, а за пластику ягодиц - 150 тысяч рублей. Большая часть операций проводится без имплантов. На ягодицы пересаживают некоторое количество жировых тканей из области живота.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 10:47
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