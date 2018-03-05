В Подмосковье электричка насмерть сбила девушку
В Подмосковье электричка сбила девушку, которая пересекала пути в непредназначенном для этого месте. Инцидент был зафиксирован в понедельник, 5 марта, в юго-восточной части области на станции Совхоз. Сообщается, что пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.
На месте инцидента осуществляют работы сотрудники полиции. Все обстоятельства случившегося выясняются.
Личность погибшей пока не установлена. Ее тело отправлено на судмедэкспертизу.
На месте инцидента осуществляют работы сотрудники полиции. Все обстоятельства случившегося выясняются.
Личность погибшей пока не установлена. Ее тело отправлено на судмедэкспертизу.
Автор: Валерия Орлова