Минобороны России показало на видео боевой запуск ракеты «Искандер-М»
Минобороны России показало на видео боевой запуск ракеты «Искандер-М», произведенный военнослужащими Западного военного округа на полигоне в астраханском селе Капустин Яр. Завершенные испытания стали последним этапом учений в учебном центре №60.
«Ракета поразила мишень, установленную на расстоянии ста километров от комплекса и имитирующую командный центр противника. Точность попадания – высокая. Действия личного состава, участвующего в учениях, оцениваются на «отлично», - говорится в сообщении.
Ракетный комплекс «Искандер» создан для поражения площадных и малогабаритных целей, инфраструктурных объектов, командных пунктов, ПРО, ПВО. В оружии применена система понижающей заметность стелс-технологии.
«Ракета поразила мишень, установленную на расстоянии ста километров от комплекса и имитирующую командный центр противника. Точность попадания – высокая. Действия личного состава, участвующего в учениях, оцениваются на «отлично», - говорится в сообщении.
Ракетный комплекс «Искандер» создан для поражения площадных и малогабаритных целей, инфраструктурных объектов, командных пунктов, ПРО, ПВО. В оружии применена система понижающей заметность стелс-технологии.
Автор: Джанабилова Татьяна П