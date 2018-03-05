Google презентует Android 9.0 в марте 2018
В ближайшее время компания Google откроет доступ к операционной системе Android 9.0, которая может быть установлена абсолютно на любой смартфон. Финальная стадия сборки планируется быть доступной в конце лета этого года.
Стоит отметить, что сотрудники корпорации в данный момент работают над новой ОС Android 10.0 Q, которая выйдет в 2019 году. Есть все основания считать, что качество системы будет на высочайшем уровне. Об этом говорит прогресс Android с каждым годом. Стабильность, скорость и эффективность – основные критерии, к которым разработчик успел приучить своих пользователей.
Совсем недавно стало известно, что компания Samsung не будет обновлять свои крайние модели к вышеупомянутой системе.
Стоит отметить, что сотрудники корпорации в данный момент работают над новой ОС Android 10.0 Q, которая выйдет в 2019 году. Есть все основания считать, что качество системы будет на высочайшем уровне. Об этом говорит прогресс Android с каждым годом. Стабильность, скорость и эффективность – основные критерии, к которым разработчик успел приучить своих пользователей.
Совсем недавно стало известно, что компания Samsung не будет обновлять свои крайние модели к вышеупомянутой системе.
Автор: Медведев Сергей