В Омске рядом с магазином «Ритуальные услуги» нашли труп сторожа
В прошлую субботу сотрудники заведения «Ритуальные услуги», которое расположено на 5-й Линии, нашли во дворе труп сторожа. Останки мужчины 44 лет были выявлены только после прибытия на рабочее место сотруднков.
Они оперативно вызвали к месту работников правоохранительных органов. При этом внешних признаков насильственной смерти на теле умершего не выявили. Как сообщают местные СМИ, сторож ранее был судим в соответствии с делом о краже имущества, а также в связи с нарушением законодательства в сфере оборота наркотических средств. Причина смерти будет установлена по итогам проведения судмедэкспертизы.
Они оперативно вызвали к месту работников правоохранительных органов. При этом внешних признаков насильственной смерти на теле умершего не выявили. Как сообщают местные СМИ, сторож ранее был судим в соответствии с делом о краже имущества, а также в связи с нарушением законодательства в сфере оборота наркотических средств. Причина смерти будет установлена по итогам проведения судмедэкспертизы.
Автор: Валерий Антонов