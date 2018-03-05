Ученые: Многозадачность делает людей менее умными
Британские ученые из Лондонского университета после проведения исследований заявили, что многозадачность делает людей менее умными. При воздействии на мужчин она уменьшает их IQ приблизительно на десять пунктов, сообщает Planet Today.
По словам научных работников, многозадачность не всегда оказывает влияние на женщин и может даже положительно отразиться на внимании при правильном применении. Эксперты советуют концентрироваться всегда на более важных и сложных действиях, нежели распыляться на мелочи. Например, при вождении автомобиля следует смотреть на дорогу и не отвлекаться на посторонние факторы.
Среди положительных свойств многозадачности авторы проекта выделили способностью мозга не только обучаться, но и практиковаться в управлении вниманием. Эту особенность обычно связывают с интеллектом и рабочей памятью. Человек может на протяжении определенного количества времени удерживать и использовать полученную информацию. При большом числе задач возникает перегрузка, из-за которой страдает качество работы.
Ранее ученые рассказали о полезных упражнениях для мозга.
По словам научных работников, многозадачность не всегда оказывает влияние на женщин и может даже положительно отразиться на внимании при правильном применении. Эксперты советуют концентрироваться всегда на более важных и сложных действиях, нежели распыляться на мелочи. Например, при вождении автомобиля следует смотреть на дорогу и не отвлекаться на посторонние факторы.
Среди положительных свойств многозадачности авторы проекта выделили способностью мозга не только обучаться, но и практиковаться в управлении вниманием. Эту особенность обычно связывают с интеллектом и рабочей памятью. Человек может на протяжении определенного количества времени удерживать и использовать полученную информацию. При большом числе задач возникает перегрузка, из-за которой страдает качество работы.
Ранее ученые рассказали о полезных упражнениях для мозга.
Автор: Татьяна Кравченко