Председатель избиркома в Красноярском крае найден мёртвым
В Красноярском крае в понедельник, 5 марта, нашли мертвым председателя территориального избиркома одного из районов. Его бездыханное тело лежало на территории частного домовладения.
Труп находился в огороде около дома. На данный момент неизвестно, что послужило причиной смерти чиновника.
По факту случившегося назначены несколько проверок и экспертиз. Обстоятельства выясняются.
Труп находился в огороде около дома. На данный момент неизвестно, что послужило причиной смерти чиновника.
По факту случившегося назначены несколько проверок и экспертиз. Обстоятельства выясняются.
Автор: Валерия Орлова