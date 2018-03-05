У камер на смартфонах iPhone не срабатывает вспышка на морозе
Владельцы смартфонов iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X заявили о проблемах в работе камер, у которых не срабатывает вспышка на морозе. Об этом информирует издание Forbes.
Жалобы стали появляться в соцсетях и на сайте официальной службы поддержки Apple. Владельцы моделей iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X сообщают о неполадках в работе камер, которые появляются во время пребывания в условиях мороза. В корпорации отмечают, что гаджеты тестировались в различных условиях и продемонстрировали отличную работу при температуре от 0 до 35 градусов по Цельсию.
Некоторые владельцы вышеуказанных смартфонов жалуются на неполадки со вспышкой даже при плюсовой температуре. Пользователи возмущены тем, что представители «яблочного» бренда в ответ присылают только информацию о температурном диапазоне работы устройств, не предлагая способов для устранения проблемы.
Жалобы стали появляться в соцсетях и на сайте официальной службы поддержки Apple. Владельцы моделей iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X сообщают о неполадках в работе камер, которые появляются во время пребывания в условиях мороза. В корпорации отмечают, что гаджеты тестировались в различных условиях и продемонстрировали отличную работу при температуре от 0 до 35 градусов по Цельсию.
Некоторые владельцы вышеуказанных смартфонов жалуются на неполадки со вспышкой даже при плюсовой температуре. Пользователи возмущены тем, что представители «яблочного» бренда в ответ присылают только информацию о температурном диапазоне работы устройств, не предлагая способов для устранения проблемы.
Автор: Татьяна Свиридова