Оскар-2018: Лучшие номинанты и интересные факты

Главным призером «Оскара» стал фильм «Форма воды», режиссером которого выступил Гильермо дель Торо. Он же написал и сценарий к картине. В одном из интервью еще до премьеры он рассказал, что с детства любил истории о морских чудовищах. В начале карьеры он сделал первые наброски рассказа о подобном существе, но из-за отсутствия денег на съемку отложил его. Только в 2016 году дель Торо решился начать производство фильма. Действия в нем разворачиваются в 1962 году во время холодной войны между США и СССР. Американские ученые пытаются создать инновационное вооружение, которое будет превосходить советское по всем критериям. Главной героиней выступает немая Элайза, которая в детстве получила травму, лишившую ее речи. Она работает в секретной лаборатории, занимаясь уборкой коридоров и комнат для проведения экспериментов. В исследовательский центр привозят существо, найденное в Амазонке. Оно оказывается амфибией, способной проводить долгое время на суше. Далее в фильме рассказывается сказочная история любви простой девушки и мифического подводного жителя. Многие критики сошлись на мнении, что в картине нет особой мотивации персонажей. Теоретически, амфибия могла вызвать у новой подруги сострадание, но не любовь. В то же время, картина переполнена отсылками к быту и взглядам людей во времена холодной войны, расовой нетерпимости и гомофобии. Картина в итоге получила четыре «Оскара», включая премию за лучший фильм.Три «Оскара» отдали и военной драме Кристофера Нолана «Дюнкерк». Режиссер планировал выпустить картину такого жанра сразу после «Интерстеллара», однако производство затянулось из-за недостатка бюджета. В основу сюжета положена эвакуация Дюнкерка, которая произошла в первые годы Второй мировой войны. Роли в фильме исполнили Марк Райлэнс, Кеннет Брана, Том Харди и другие актёры. Особый вклад в работу сделал Ханс Циммер, который уже в шестой раз приложил руку к созданию картин Нолана. Он написал музыку, которая, по сути, и принесла два «Оскара». Специалисты отметили и операторскую работу в фильме. Сюжет картины был написан в нейтральном ключе, виду чего в ней нет главных персонажей. Антагонистом выступает сама война, а протагонистами – солдаты, оказавшиеся в сложной ситуации.«Оскар» за лучшего актера в текущем году получил Гари Олдман за фильм «Темные времена». Там он исполнил роль Уинстона Черчиля. По словам артиста, он очень долго пытался перевоплотиться в персонажа, так как точные сведения о его поведении и характере отсутствуют. Сюжет картины повествует о жизни Уинстона Черчилля в первые дни Второй мировой войны. За музыку в фильме отвечал Дарио Марианелли, однако эксперты «Оскара» не отметили его даже номинацией. Перед началом съемок Олдман проводил более 8 часов у визажиста для того, чтобы полностью перевоплотиться в Черчиля. Сам актер во время выступления перед прессой после премьеры рассказывал, что роль стала одной из самых сложных в его карьере. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 86 % на основе 228 рецензий с общим баллом в 7,4.Премия, которая стала 90-й, была признана в прессе самой уникальной. В ней, по уже сложившейся за последние годы традиции, большая часть номинаций отошла картинам, которые рассказывают о противодействии гендерной неравности, нетерпимости в отношении геев и афроамериканцев. Дебютантка Грета Гервиг со своим фильмом "Леди Берд" стала пятой женщиной-режиссером, которая претендовала на награду. Кроме того, в текущем году за «Оскар» боролась первая оператор прекрасного пола.В текущем году многие звезды порадовали поклонников интересными образами. Первой на красной дорожке выделилась Дженнифер Лоуренс, которая фактически предсказала победу «Формы воды», надев платье с серебристой «чешуей». Фанаты оценили приятный макияж актрисы с широкими стрелками в разные стороны. Марго Робби решила надеть белое платье в пол с открытыми плечами. Порадовала фанатов и звезда «Чудо-Женщины» Галь Гадот, которая также решила отдать дань победителю, применив в своем образе большое количество паеток. Николь Кидман пришла на премию в синем платье от Armani Prive. Сальма Хайек решила не экспериментировать с трендами, отдав предпочтение классическому наряду от Gucci.