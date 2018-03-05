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Оскар-2018: Лучшие номинанты и интересные факты
В ночь с 4 на 5 марта состоялась церемония вручения премии «Оскар». По традиции, ведущим мероприятия стал известный американский шоумен Джимми Киммел. Церемония вызвала немало противоречий, связанных с целесообразностью назначения номинантов. Несмотря на разногласия критиков, за событием, проходившим в Dolby Theatre, следил весь мир.

Оскар-2018: Лучшие номинанты и интересные факты


Главным призером «Оскара» стал фильм «Форма воды», режиссером которого выступил Гильермо дель Торо. Он же написал и сценарий к картине. В одном из интервью еще до премьеры он рассказал, что с детства любил истории о морских чудовищах. В начале карьеры он сделал первые наброски рассказа о подобном существе, но из-за отсутствия денег на съемку отложил его. Только в 2016 году дель Торо решился начать производство фильма. Действия в нем разворачиваются в 1962 году во время холодной войны между США и СССР. Американские ученые пытаются создать инновационное вооружение, которое будет превосходить советское по всем критериям. Главной героиней выступает немая Элайза, которая в детстве получила травму, лишившую ее речи. Она работает в секретной лаборатории, занимаясь уборкой коридоров и комнат для проведения экспериментов. В исследовательский центр привозят существо, найденное в Амазонке. Оно оказывается амфибией, способной проводить долгое время на суше. Далее в фильме рассказывается сказочная история любви простой девушки и мифического подводного жителя. Многие критики сошлись на мнении, что в картине нет особой мотивации персонажей. Теоретически, амфибия могла вызвать у новой подруги сострадание, но не любовь. В то же время, картина переполнена отсылками к быту и взглядам людей во времена холодной войны, расовой нетерпимости и гомофобии. Картина в итоге получила четыре «Оскара», включая премию за лучший фильм.

Оскар-2018: Лучшие номинанты и интересные факты


Три «Оскара» отдали и военной драме Кристофера Нолана «Дюнкерк». Режиссер планировал выпустить картину такого жанра сразу после «Интерстеллара», однако производство затянулось из-за недостатка бюджета. В основу сюжета положена эвакуация Дюнкерка, которая произошла в первые годы Второй мировой войны. Роли в фильме исполнили Марк Райлэнс, Кеннет Брана, Том Харди и другие актёры. Особый вклад в работу сделал Ханс Циммер, который уже в шестой раз приложил руку к созданию картин Нолана. Он написал музыку, которая, по сути, и принесла два «Оскара». Специалисты отметили и операторскую работу в фильме. Сюжет картины был написан в нейтральном ключе, виду чего в ней нет главных персонажей. Антагонистом выступает сама война, а протагонистами – солдаты, оказавшиеся в сложной ситуации.

Оскар-2018: Лучшие номинанты и интересные факты


«Оскар» за лучшего актера в текущем году получил Гари Олдман за фильм «Темные времена». Там он исполнил роль Уинстона Черчиля. По словам артиста, он очень долго пытался перевоплотиться в персонажа, так как точные сведения о его поведении и характере отсутствуют. Сюжет картины повествует о жизни Уинстона Черчилля в первые дни Второй мировой войны. За музыку в фильме отвечал Дарио Марианелли, однако эксперты «Оскара» не отметили его даже номинацией. Перед началом съемок Олдман проводил более 8 часов у визажиста для того, чтобы полностью перевоплотиться в Черчиля. Сам актер во время выступления перед прессой после премьеры рассказывал, что роль стала одной из самых сложных в его карьере. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 86 % на основе 228 рецензий с общим баллом в 7,4.

Премия, которая стала 90-й, была признана в прессе самой уникальной. В ней, по уже сложившейся за последние годы традиции, большая часть номинаций отошла картинам, которые рассказывают о противодействии гендерной неравности, нетерпимости в отношении геев и афроамериканцев. Дебютантка Грета Гервиг со своим фильмом "Леди Берд" стала пятой женщиной-режиссером, которая претендовала на награду. Кроме того, в текущем году за «Оскар» боролась первая оператор прекрасного пола.

Оскар-2018: Лучшие номинанты и интересные факты


В текущем году многие звезды порадовали поклонников интересными образами. Первой на красной дорожке выделилась Дженнифер Лоуренс, которая фактически предсказала победу «Формы воды», надев платье с серебристой «чешуей». Фанаты оценили приятный макияж актрисы с широкими стрелками в разные стороны. Марго Робби решила надеть белое платье в пол с открытыми плечами. Порадовала фанатов и звезда «Чудо-Женщины» Галь Гадот, которая также решила отдать дань победителю, применив в своем образе большое количество паеток. Николь Кидман пришла на премию в синем платье от Armani Prive. Сальма Хайек решила не экспериментировать с трендами, отдав предпочтение классическому наряду от Gucci.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 11:00
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