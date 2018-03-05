В Вологде 37-летний садист отсидит 11 лет за убийство двух собутыльников
В Вологде 37-летний садист отсидит 11 лет за убийство двух собутыльников 39 и 53 лет. Преступления совершены в апреле прошлого года на территории Санкт-Петербурга и Вологды. Сведения предоставили в пресс-центре СКР.
Сообщается, 1 апреля мужчина работал отделочником на объекте, расположенном на улице Крыленко Северной столицы. Повздорив с коллегой во время распития спиртных напитков, он схватил бетонный блок весом в 17 килограмм и два раза ударил оппонента. Пострадавший скончался 8 апреля.
21 апреля, вечером, во время подработки охранником в офисе на Ленинградской улице мужчина до смерти забил коллегу, который от полученных травм скончался в больничной палате. При рассмотрении уголовного дела суд вынес подозреваемому обвинительный приговор.
Ранее в Вологде подросток ножом порезал знакомого.
Сообщается, 1 апреля мужчина работал отделочником на объекте, расположенном на улице Крыленко Северной столицы. Повздорив с коллегой во время распития спиртных напитков, он схватил бетонный блок весом в 17 килограмм и два раза ударил оппонента. Пострадавший скончался 8 апреля.
21 апреля, вечером, во время подработки охранником в офисе на Ленинградской улице мужчина до смерти забил коллегу, который от полученных травм скончался в больничной палате. При рассмотрении уголовного дела суд вынес подозреваемому обвинительный приговор.
Ранее в Вологде подросток ножом порезал знакомого.
Автор: Джанабилова Татьяна П