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В Вологде 37-летний садист отсидит 11 лет за убийство двух собутыльников
В Вологде 37-летний садист отсидит 11 лет за убийство двух собутыльников 39 и 53 лет. Преступления совершены в апреле прошлого года на территории Санкт-Петербурга и Вологды. Сведения предоставили в пресс-центре СКР.

В Вологде 37-летний садист отсидит 11 лет за убийство двух собутыльников


Сообщается, 1 апреля мужчина работал отделочником на объекте, расположенном на улице Крыленко Северной столицы. Повздорив с коллегой во время распития спиртных напитков, он схватил бетонный блок весом в 17 килограмм и два раза ударил оппонента. Пострадавший скончался 8 апреля.

21 апреля, вечером, во время подработки охранником в офисе на Ленинградской улице мужчина до смерти забил коллегу, который от полученных травм скончался в больничной палате. При рассмотрении уголовного дела суд вынес подозреваемому обвинительный приговор.

Ранее в Вологде подросток ножом порезал знакомого.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 10:25
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