Геймер самостоятельно модернизировал популярную приставку Nintendo Switch
Геймер после покупки самой популярной приставки прошлого года Nintendo Switch самостоятельно модернизировал ее и сделал большой. Весь процесс переработки энтузиаст показал на своем канале в видеохостинге YouTube.
Производители в 2017 году представили общественности гибридную консоль Nintendo Switch, чем увеличили свою прибыль. Большое количество пользователей положительно оценили новинку, а некоторые даже стали ее модернизировать для удобства игры. Один из геймеров на канале My Mate Vince в 16-минутном видеоролике показал подписчикам, как изменил устройство. Он представил зрителям увеличенный аппарат с названием Nintendo Switch DXL. Для этого мужчина подключил к планшету контроллер JoyCon.
Ранее на Nintendo Switch запустили классические части игры Doom.
Производители в 2017 году представили общественности гибридную консоль Nintendo Switch, чем увеличили свою прибыль. Большое количество пользователей положительно оценили новинку, а некоторые даже стали ее модернизировать для удобства игры. Один из геймеров на канале My Mate Vince в 16-минутном видеоролике показал подписчикам, как изменил устройство. Он представил зрителям увеличенный аппарат с названием Nintendo Switch DXL. Для этого мужчина подключил к планшету контроллер JoyCon.
Ранее на Nintendo Switch запустили классические части игры Doom.
Автор: Татьяна Кравченко