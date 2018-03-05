Орехи и рыба спасут от болезни Альцгеймера
Если употреблять продукты, содержащие жирные кислоты омега-3, это улучшит кровообращение мозга, связанные с памятью и мышлением, а также предотвращает болезнь Альцгеймера. Такими результатами своих исследований поделились американские ученные.
Болезнь Альцгеймера – наиболее распространённая причина слабоумия, которая в будущем будет прогрессировать. Этот недуг представляет большую угрозу организму и интеллекту человека. Он предполагает постепенную утрату памяти, а в дальнейшем полную «отключку» сознания. Данная болезнь даже сейчас неизлечима.
Ранее её считали старческим слабоумием, ведь думали, что она касается исключительно людей преклонного возраста. Но оказалось, что перед заболеванием не защищены и молодые. Его развитие провоцирует «западная диета», которая включат в себя жирную и высококалорийную пищу.
В поисках рецептов профилактики было доказано, что употребление кислот жира омега-3 устраняет воспалительные процессы в мозге животных. Дальнейшие исследования показали положительное влияние и на человека. Основными продуктами с содержанием жирных кислот являются лосось, сардины, тунец, иная жирная рыба, также растительные масла, грецкие орехи, льняное и конопляное масло.
Болезнь Альцгеймера – наиболее распространённая причина слабоумия, которая в будущем будет прогрессировать. Этот недуг представляет большую угрозу организму и интеллекту человека. Он предполагает постепенную утрату памяти, а в дальнейшем полную «отключку» сознания. Данная болезнь даже сейчас неизлечима.
Ранее её считали старческим слабоумием, ведь думали, что она касается исключительно людей преклонного возраста. Но оказалось, что перед заболеванием не защищены и молодые. Его развитие провоцирует «западная диета», которая включат в себя жирную и высококалорийную пищу.
В поисках рецептов профилактики было доказано, что употребление кислот жира омега-3 устраняет воспалительные процессы в мозге животных. Дальнейшие исследования показали положительное влияние и на человека. Основными продуктами с содержанием жирных кислот являются лосось, сардины, тунец, иная жирная рыба, также растительные масла, грецкие орехи, льняное и конопляное масло.
Автор: Медведев Сергей