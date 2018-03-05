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Эксперты назвали 15 смартфонов с самым высоким уровнем излучения радиации
Эксперты назвали 15 популярных смартфонов с самым высоким и предельно низким уровнем излучения радиации. Анализ проводило агентство ФРГ.

Эксперты назвали 15 смартфонов с самым высоким уровнем излучения радиации


Самым опасным девайсом с уровнем излучения в 1,68 Вт/кг оказался OnePlus 5T. Следом за ним, уступив всего 0,02 Вт/кг, идет Huawei Mate 9. Замыкает тройку лидеров Nokia Lumia 630 – 1,51 Вт/кг. Четвертое и пятое места достались Huawei P9 Plus и GX8 с уровнем радиации в 1,48 и 1,44 Вт/кг соответственно. Остальные позиции между собой разделили следующие девайсы: Huawei P9, Nova Plus, P9 lite, OnePlus 5, iPhone 7, 7 Plus, 8, Xperia XZ1 Compact от Sony, AXON 7 mini от ZTE, BlackBerry DTEK60.

Самыми безопасными эксперты назвали два современных смартфона - Sony Xperia M5 с излучением в 0,14 Вт/кг и Samsung Galaxy S8 – 0,25 Вт/кг.

Стоит отметить, что ФРГ выдает сертификат безопасности только при фоне в 0,60 Вт/кг.

Ранее эксперты составили список нерекомендованных к покупке смартфонов.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 10:45
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