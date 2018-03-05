Новый BMW M4 по прозвищу «лягушонок» продают в Дубае
В одном из шоурумов ОАЭ выставили на продажу BMW M4, которого прозвали «лягушонком». Автомобиль получил иную окраску кузова и новый пакет тюнинга.
Купе из-за яркого зеленого цвета называют «лягушонок-2». Специалисты решили выкрасить баварское купе в такой же оттенок, как и M3. На него установлены фирменные колесные диски. Кроме этого, присутствует выхлоп Akrapovic.
BMW M4 укомплектовано карбоновыми аксессуарами из пакета M Performance. Без тюнинга остался только лишь мотор. Под капотом «лягушонка» установлен 3-литровый движок, способный генерировать 431 лошадиную силу.
Купе из-за яркого зеленого цвета называют «лягушонок-2». Специалисты решили выкрасить баварское купе в такой же оттенок, как и M3. На него установлены фирменные колесные диски. Кроме этого, присутствует выхлоп Akrapovic.
BMW M4 укомплектовано карбоновыми аксессуарами из пакета M Performance. Без тюнинга остался только лишь мотор. Под капотом «лягушонка» установлен 3-литровый движок, способный генерировать 431 лошадиную силу.
Автор: Валерия Орлова