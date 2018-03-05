Билл Гейтс предложил уменьшить население на 15% при помощи микрочипа
Билл Гейтс предложил сократить население планеты на 15 процентов за счет использования специального микрочипа. По словам разработчика, новое устройство положительно скажется на популяции землян.
Специалист рассказал, что программа контроля распространения населения была вынесена на обсуждение мирового сообщества еще несколько десятков лет назад. Тогда демографическая проблема не стояла остро, из-за чего проект отложили. Новое устройство изобретателя позволяет контролировать выработку гормона левоноргестрела. Имплантация чипа даст возможность предотвращать беременность на протяжении более чем 16 лет.
В основу чипа положена система сенсоров и стимуляторов, которые могут блокировать выработку гормонов. По словам Гейтса, уменьшение темпов расширения популяции скажется на выработке углекислого газа. Таким методом разработчик надеется оказать воздействие не только на контроль рождаемости, но и на глобальное потепление на планете.
Специалист рассказал, что программа контроля распространения населения была вынесена на обсуждение мирового сообщества еще несколько десятков лет назад. Тогда демографическая проблема не стояла остро, из-за чего проект отложили. Новое устройство изобретателя позволяет контролировать выработку гормона левоноргестрела. Имплантация чипа даст возможность предотвращать беременность на протяжении более чем 16 лет.
В основу чипа положена система сенсоров и стимуляторов, которые могут блокировать выработку гормонов. По словам Гейтса, уменьшение темпов расширения популяции скажется на выработке углекислого газа. Таким методом разработчик надеется оказать воздействие не только на контроль рождаемости, но и на глобальное потепление на планете.
Автор: Махов Артем