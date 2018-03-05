Музыканты группы Oasis пробрались к соседке, обокрали ее и нагадили в ванну
Члены музыкальной группы Oasis забрались к соседке, нагадили в ванной и обокрали её. Британец Ноэл Галлахер, экс-участник коллектива, извинился перед потерпевшей за свои с братом действия.
«Виноваты. Мы считали, это дом Мэдли. А оказалось, что ошиблись. Без обид», — отметил Галлахер.
Он разместил газетную вырезку, на странице которой женщина обвиняет братьев в проникновение в её дом незаконным методом. Согласно словам потерпевшей, инцидент случился в 1989-м году.Музыканты похитили ряд видеокассет, а также несколько безделушки, после чего нагадили в её ванной.
Перед этим похожие обвинения против артистов были предъявлены их соседом телеведущим. Он сообщил, что братья признали собственную вину.
«Виноваты. Мы считали, это дом Мэдли. А оказалось, что ошиблись. Без обид», — отметил Галлахер.
Он разместил газетную вырезку, на странице которой женщина обвиняет братьев в проникновение в её дом незаконным методом. Согласно словам потерпевшей, инцидент случился в 1989-м году.Музыканты похитили ряд видеокассет, а также несколько безделушки, после чего нагадили в её ванной.
Перед этим похожие обвинения против артистов были предъявлены их соседом телеведущим. Он сообщил, что братья признали собственную вину.
Автор: Валерий Антонов