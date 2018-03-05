Oppo опубликовала фото смартфона R15 на официальном сайте
Руководители компании Oppo на своем официальном сайте уже опубликовали фотографии готовящегося к выходу смартфона R15. Для предзаказов пользователям необходимо указать свой контактный номер телефона, сообщает издание Gizmochina.
Разработчики могут организовать премьеру сразу нескольких смартфонов – Oppo R15 Dream Mirror Edition или его увеличенную версию. По предварительной версии, мобильное устройство обзаведется безрамочным экраном со стильным дизайном, похожим на iPhone X. Более детальную информацию сотрудники компании предоставят после официальной презентации. На официальной странице уже снимки, а в Сеть просочились рекламные видеоролики.
Работать безрамочный смартфон Oppo R15 благодаря процессору Snapdragon 670. Согласно предположениям экспертов, производители установят чипсет Helio P60. Очередной тизер должен уже появиться 8 марта. Мобильные устройства окажутся в продаже в апреле текущего года.
Ранее в Сети опубликовали первые фотографии Oppo R15.
Разработчики могут организовать премьеру сразу нескольких смартфонов – Oppo R15 Dream Mirror Edition или его увеличенную версию. По предварительной версии, мобильное устройство обзаведется безрамочным экраном со стильным дизайном, похожим на iPhone X. Более детальную информацию сотрудники компании предоставят после официальной презентации. На официальной странице уже снимки, а в Сеть просочились рекламные видеоролики.
Работать безрамочный смартфон Oppo R15 благодаря процессору Snapdragon 670. Согласно предположениям экспертов, производители установят чипсет Helio P60. Очередной тизер должен уже появиться 8 марта. Мобильные устройства окажутся в продаже в апреле текущего года.
Ранее в Сети опубликовали первые фотографии Oppo R15.
Автор: Татьяна Кравченко