Китай будет искать добровольцев для полётов в космос
Китай намерен искать добровольцев для совершения полётов в космос. Гражданских специалистов станут обучать, а за каждую отправку щедро платить. CNSA считает подобный шаг хорошим методом для увеличения числа пилотируемых полётов.
Конечной целью программы является превращение КНР в лидеров по уровню освоению космического пространства. Для «людей с улицы» борт космического корабля останется не доступным, поскольку отбор планируется проводить из кадрового резерва промышленности, сотрудников ВУЗов, а также исследовательских центров и прочих высокотехнологичных корпораций.
Китай не просто намеревается нарастить число пилотируемых космических полётов, но и проводит подготовку к сборке своей версии орбитальной станции. Самый первый 20-тонный блок станции может быть запущен в 2018 году. Полное завершение строительства китайской МКС на орбите запланировано китайскими специалистами к 2022-му году.
Конечной целью программы является превращение КНР в лидеров по уровню освоению космического пространства. Для «людей с улицы» борт космического корабля останется не доступным, поскольку отбор планируется проводить из кадрового резерва промышленности, сотрудников ВУЗов, а также исследовательских центров и прочих высокотехнологичных корпораций.
Китай не просто намеревается нарастить число пилотируемых космических полётов, но и проводит подготовку к сборке своей версии орбитальной станции. Самый первый 20-тонный блок станции может быть запущен в 2018 году. Полное завершение строительства китайской МКС на орбите запланировано китайскими специалистами к 2022-му году.
Автор: Валерий Антонов