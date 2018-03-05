В Питере задержан правнук солдата, водрузившего флаг над Рейхстагом в 1945 году
В Санкт-Петербурге задержали правнука бойца Советской армии, который водрузил флаг СССР над Рейхстагом. По информации от местной прессы, причиной этому послужила перестрелка, в ходе которой погиб один человек.
Инцидент в Санкт-Петербурге произошел 2 марта на пересечении улицы Сикейроса и проспекта Энгельса. По информации от прессы Северной столицы, помимо одного погибшего, еще одного мужчину пришлось доставить в реанимационное отделение больницы. Также известно, что причиной потасовки с перестрелкой мог быть долг в размере около 500 тысяч рублей. По факту данного инцидента было начато уголовное делопроизводство.
Деду задержанного мужчины в свое время было присвоено звание героя Российской Федерации. Сама фотография была постановкой для советской прессы. На ней солдат ставит знамя над Рейхстагом в то время, как немецкий военный пытается схватить его за ногу.
Инцидент в Санкт-Петербурге произошел 2 марта на пересечении улицы Сикейроса и проспекта Энгельса. По информации от прессы Северной столицы, помимо одного погибшего, еще одного мужчину пришлось доставить в реанимационное отделение больницы. Также известно, что причиной потасовки с перестрелкой мог быть долг в размере около 500 тысяч рублей. По факту данного инцидента было начато уголовное делопроизводство.
Деду задержанного мужчины в свое время было присвоено звание героя Российской Федерации. Сама фотография была постановкой для советской прессы. На ней солдат ставит знамя над Рейхстагом в то время, как немецкий военный пытается схватить его за ногу.
Автор: Махов Артем