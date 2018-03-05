Qualcomm планирует выпускать более мощные процессоры Snapdragon 600
Компания Qualcomm планирует выпускать более мощные процессоры Snapdragon 600 с повышенной производительностью. Данную информацию предоставляет My Drivers, ссылаясь на данные от внутреннего источника.
Разработчики Qualcomm намерены создавать чипсеты линейки Snapdragon 600, основываясь на нормах с 10-нанометровыми технологиями. Данный подход позволит увеличить производительность продукта, а также снизить потребление энергии. Новые процессоры смогут составить жесткую конкуренцию недавно презентованному Helio P60 от бренда MediaTek.
На днях Qualcomm презентовала на выставке электроники MWC 2018 новую линейку Snapdragon 700. Работающие на них бюджетные смартфоны получат оснащение искусственным интеллектом.
Разработчики Qualcomm намерены создавать чипсеты линейки Snapdragon 600, основываясь на нормах с 10-нанометровыми технологиями. Данный подход позволит увеличить производительность продукта, а также снизить потребление энергии. Новые процессоры смогут составить жесткую конкуренцию недавно презентованному Helio P60 от бренда MediaTek.
На днях Qualcomm презентовала на выставке электроники MWC 2018 новую линейку Snapdragon 700. Работающие на них бюджетные смартфоны получат оснащение искусственным интеллектом.
Автор: Татьяна Свиридова