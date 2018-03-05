В Волгоградской области нашли школьницу, пропавшую четыре дня назад
В Волгоградской области найдена живой школьница, которая пропала четыре дня тому назад. 11-летнюю девочку разыскивали в населенном пункте Камышин.
По информации регионального СК РФ, девочка жива и абсолютно здорова. Подробности об инциденте пока не разглашаются.
Сообщается, что на минувшей неделе, 1 марта, девочка отправилась на занятия в школу, расположенную буквально в 150 метрах от ее дома. Однако до учебного заведения она так и не дошла.
По факту пропажи несовершеннолетней сотрудники правоохранительных органов инициировали уголовное дело. Кроме этого, была начата поисковая операция, в которой приняли активное участие волонтеры, спасатели и представители Росгвардии.
По информации регионального СК РФ, девочка жива и абсолютно здорова. Подробности об инциденте пока не разглашаются.
Сообщается, что на минувшей неделе, 1 марта, девочка отправилась на занятия в школу, расположенную буквально в 150 метрах от ее дома. Однако до учебного заведения она так и не дошла.
По факту пропажи несовершеннолетней сотрудники правоохранительных органов инициировали уголовное дело. Кроме этого, была начата поисковая операция, в которой приняли активное участие волонтеры, спасатели и представители Росгвардии.
Автор: Валерия Орлова