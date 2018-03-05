В Британии фермер засунул ягненка в духовку ради спасения
В Британии фермер нашел замерзшего ягненка и засунул его в духовку ради спасения от гибели. Мужчина, проживающий в Северном Уэльсе, заявил о вынужденной мере, так как мама обнаруженного животного не смогла самостоятельно его согреть.
По словам фермера, температура воздуха опустилась ниже нуля, поэтому ягненок очень замерз. Использование духовки являлось единственным способом его как-то отогреть. Британец закутал малыша в одеяло и накормил, а затем положил в печь. Дверь включенного устройства мужчина не закрыл. Животное находилось там более трех часов, а через некоторое время вернулось обратно в хлев.
Ранее в Британии в сад одного мужчины упала мертвая акула.
По словам фермера, температура воздуха опустилась ниже нуля, поэтому ягненок очень замерз. Использование духовки являлось единственным способом его как-то отогреть. Британец закутал малыша в одеяло и накормил, а затем положил в печь. Дверь включенного устройства мужчина не закрыл. Животное находилось там более трех часов, а через некоторое время вернулось обратно в хлев.
Ранее в Британии в сад одного мужчины упала мертвая акула.
Автор: Татьяна Кравченко