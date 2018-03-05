LEGO запустила производство «зеленых» деталей из сахарного тростника
Компания LEGO запустила производство «зеленых» деталей растений и деревьев из сахарного тростника. В будущем использование материалов, созданных из нефти и пластика, будет запрещено.
Экологически чистый пластик – это особый вид полиэтилена. Материал немного мягче стандартных деталей конструктора, зато подходит для воссоздания игрушечной флоры. Производители уверены, что дети не заметят разницы в качестве деталей.
Для создания биотоплива тростник подходит идеально, так как содержит мало углерода. Новый материал полностью не решает проблему, но пока это лучший вариант для замены аналогов на основе нефти.
LEGO активно пытается защитить экологию. В прошлом году компания и ее заводы работали на 100% от возобновляемых энергетических источников. Теперь производители собираются продавать конструкторы только в «зеленых» упаковках, в создание которых инвестировано 150 млн долларов.
Ранее из деталей LEGO собрали мотор.
Экологически чистый пластик – это особый вид полиэтилена. Материал немного мягче стандартных деталей конструктора, зато подходит для воссоздания игрушечной флоры. Производители уверены, что дети не заметят разницы в качестве деталей.
Для создания биотоплива тростник подходит идеально, так как содержит мало углерода. Новый материал полностью не решает проблему, но пока это лучший вариант для замены аналогов на основе нефти.
LEGO активно пытается защитить экологию. В прошлом году компания и ее заводы работали на 100% от возобновляемых энергетических источников. Теперь производители собираются продавать конструкторы только в «зеленых» упаковках, в создание которых инвестировано 150 млн долларов.
Ранее из деталей LEGO собрали мотор.
Автор: Джанабилова Татьяна П