Microsoft выпустит «убийцу» YouTube и Twitch
Компания Microsoft создаст «убийцу» сервисов YouTube и Twitch. Корпорация из США продолжает работу над свои уникальным онлайн-редактором видеоматериалов.
В ближайшее время Microsoft запустит работу редактора роликов для геймеров. Упоминания о продукте специалисты обнаружили в исходном коде обновления. На сегодня известно, что приложение с названием Mixplay даст возможность вести трансляции даже из наиболее требовательной к ресурсам игры.
Помимо этого, при помощи продукт можно будет моментально проводить обработку видео. В то же время геймеры смогут поделиться впечатлениями от игры, связавшись с широкой общественностью в режиме онлайн. Это даст возможность персонализировать контент, чего пока не может делать YouTube. Геймеры выразили уверенность, что сервис станет несколько лучше, нежели Twitch и различные решения от Google.
В ближайшее время Microsoft запустит работу редактора роликов для геймеров. Упоминания о продукте специалисты обнаружили в исходном коде обновления. На сегодня известно, что приложение с названием Mixplay даст возможность вести трансляции даже из наиболее требовательной к ресурсам игры.
Помимо этого, при помощи продукт можно будет моментально проводить обработку видео. В то же время геймеры смогут поделиться впечатлениями от игры, связавшись с широкой общественностью в режиме онлайн. Это даст возможность персонализировать контент, чего пока не может делать YouTube. Геймеры выразили уверенность, что сервис станет несколько лучше, нежели Twitch и различные решения от Google.
Автор: Валерий Антонов