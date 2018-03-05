Microsoft добавит новые функции в Office для Android и iOS
Компания Microsoft намерена в марте текущего года обновить мобильные версии Office. По предварительной информации, ПО будет доступно для пользователей гаджетов на iOS и Android.
В настоящее время новые функции в приложении доступны только пользователям Office Insiders, которые выступают в качестве добровольцев для проверки обновленного софта. Некоторые возможности редакторов требуют подписки на Office 365. Основной инновацией в программе стало наличие облачного хранилища. Кроме того, пользователи смогут контролировать процесс просмотра документов удаленно.
Также приложение получило функцию Mobile View, позволяющую адаптировать текстовые данные под экран устройства. В Word для Android появится возможность поиска среди ранее открытых на устройстве файлов с облачных хранилищ. Другим важным улучшением является добавление дополнительных параметров RSVP. Выход обновленного софта запланирован на вторую половину текущего месяца.
В настоящее время новые функции в приложении доступны только пользователям Office Insiders, которые выступают в качестве добровольцев для проверки обновленного софта. Некоторые возможности редакторов требуют подписки на Office 365. Основной инновацией в программе стало наличие облачного хранилища. Кроме того, пользователи смогут контролировать процесс просмотра документов удаленно.
Также приложение получило функцию Mobile View, позволяющую адаптировать текстовые данные под экран устройства. В Word для Android появится возможность поиска среди ранее открытых на устройстве файлов с облачных хранилищ. Другим важным улучшением является добавление дополнительных параметров RSVP. Выход обновленного софта запланирован на вторую половину текущего месяца.
Автор: Махов Артем